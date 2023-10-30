مصرع شخصين وإصابة 2 في تصادم سيارتين بالشرقية

وانتقلت على الفور قوات الشرطة، حيث أشرفت على نقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أبوحماد المركزى ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب مهندس فنى من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارتين من السير على الطريق من عدمه وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.

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