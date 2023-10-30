مصرع طفل دهسا تحت عجلات جرار في المحلة الكبرى

ميدالية ذهبية لـ طالب"رياضية طنطا “ في منافسات دورة الألعاب القتالية العالمية تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا، بمصرع طفل أسفل عجلات قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية و سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى"مالك.ا – 9 سنوات" حال لهوه أعلى قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسة الأخيرة.

تقويض الأمن.. وزير الدفاع الروسي يوجه اتهامات خطيرة للدول الغربية من الصين تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي في الغربيةلقي طفل مصرعه دهسا أسفل جرار زراعي، أثناء قيامة باللعب أعلى قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة. اقرأ أكثر ⮕

مصرع شخص تحت عجلات قطار بالعياطمصرع شخص تحت عجلات قطار بالعياط | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي أثناء لهوه بالغربيةلقي طفل مصرعه دهسا أسفل جرار حال لهوه أعلى قاطرة جرار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الرأس، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة اقرأ أكثر ⮕

أسوان يفوز على غزل المحلة 2-0 في دوري المحترفينحقق فريق أسوان تحت قيادة فنية لهشام زكريا فوزاً ثميناً على غزل المحلة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم باستاد أسوان في إفتتاح مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين. اقرأ أكثر ⮕

وقف 14 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالمحلةتمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 14 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال اقرأ أكثر ⮕

السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة طفل تحت تهديد السلاح في منشأة القناطرقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة طفل تحت تهديد السلاح . اقرأ أكثر ⮕