مصرع شاب بطلقات نارية في البطن والوجه بقنا

وأسفر ذلك عن مصرع حمادة أبوالعزايم عبدالمجيد، 34 عاما، إثر إصابته بطلقات نارية في البطن والوجه ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط

وأسفر ذلك عن مصرع حمادة أبوالعزايم عبدالمجيد، 34 عاما، إثر إصابته بطلقات نارية في البطن والوجه ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط

مصرع مزارع بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بقنالقى مزارع مصرعه بطلقات نارية، أثناء قيادته جرار زراعى فى قرية المرجية التابعة لمركز دشنا شمال قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو اقرأ أكثر ⮕

مصرع شاب في حادث مصعد بالعياطمصرع شاب في حادث مصعد بالعياط | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خلاف انتهى بطعنة مميتة.. التحقيقات تكشف سبب مقتل شاب على يد جاره بالهرمتباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة، التحقيقات في مصرع شاب على يد جارة بسبب خلافات شخصية بالهرم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان اقرأ أكثر ⮕

فتيات معهد أولاد نجم في نجع حمادي بقنا يناصرن فلسطين بكتابة «القدس» بأجسادهن في طابور الصباحفتيات معهد أولاد نجم في نجع حمادي بقنا يناصرن فلسطين بكتابة «القدس» بأجسادهن في طابور الصباح اقرأ أكثر ⮕

الثأر يحصد روح شاب في الـ 30 من عمره بقنامازالت العادات البالية والقديمة ،التي تودي بحياة الانسان تسيطر علي تفكير البعض، فقد دفع المزارع حياته ثمنا للاخذ بالثأر وهو يعمل في وضح النهار حيث اطلق عليه النار اقرأ أكثر ⮕

إحالة المسئولين عن 4 مدارس بقنا للشئون القانونيةتحويل مسئولين في 4 مدارس بقنا للتحقيق اقرأ أكثر ⮕