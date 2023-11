مصرع عشريني في حادث سيارة بسوهاج

خلافات أسرية تُنهي حياة أربعينية بـ"قرص الموت" في سوهاج مصرف مائي يُنهي حياة طفل في سوهاج وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو"احمد ا.س.ا- 21 سنة- ويقيم دائرة مركز أخميم"، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال والده المدعو (أيمن س.ا.ا- 52 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

