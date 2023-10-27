مصدرها الأراضي السورية.. جيش الاحتلال يعلن تصديه لقذائف صاروخية في سماء الجولان

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:12 صوقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، مساء الجمعة، إنه تم التصدي لقذائف صاروخية في سماء الجولان مصدرها الأراضي السورية، موضحا أن بعض القذائف سقطت في مناطق مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك في يشهد فيه قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريا headtopics.com

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

Shorouk_News »

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السوريةالجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السوريةالجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السوريةالجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العلياجيش الاحتلال يعلن أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وهو ما رآه البعض مغامرة من إسرائيل في ظل مفاوضات أمريكا حول الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودناجيش الاحتلال نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودناجيش الاحتلال نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕