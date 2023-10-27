مش هشوفك تاني.. منشور حزين لـ ابن سمسم شهاب بعد وفاة والدته

أعرب أحمد سمسم شهاب، نجل المطرب سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لوفاة والدته، أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية، وكتب منشورا مؤثرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد سمسم شهاب،: «خلاص يا أمي مش هشوفك تاني؟.. الله يرحمك ويسامحك.. خلاص مش هقول لحد تاني ادعي ربنا يشفيها.. يا أمي خلاص.. الله يرحمك ويسامحك». عزاء زوجة سمسم شهاباستقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة.

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء؛ حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته. لمشاهدة الفيديو اضغط هناوحتى الآن لم يشارك أي من نجوم الغناء في عزاء زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط في الساعة الأولى. headtopics.com

وبدأ عزاء زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب مساء اليوم في مسجد طلعت حرب بـ منطقة إمبابة، بعد وفاتها أمس الخميس عقب تدهور حالتها الصحية. وفاة زوجة سمسم شهابأعلن المطرب سمسم شهاب عن رحيل زوجته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منذ عدة سنوات، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب حريصا قبل وفاة زوجته، على التواصل مع جمهوره؛ لطلب الدعاء لها، خاصة وأن حالتها الصحية في آخر 48 ساعة تدهورت للغاية، وهو ما جعله يكتب قبل وفاتها بساعات: “زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء”. headtopics.com

وكان مقربون من المطرب سمسم شهاب قالوا إنه أدى صلاة الجنازة على زوجته عقب صلاة المغرب مساء أمس الخميس، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وفاة زوجة سمسم شهابأعلن عدد من المقربين للفنان سمسم شهاب وفاة زوجته بأحد المسشفيات الكبرى، عقب معاناة مع مرض اقرأ أكثر ⮕

وفاة زوجة المطرب سمسم شهابوفاة زوجة المطرب سمسم شهاب اقرأ أكثر ⮕

نجل سمسم شهاب متأثرًا بوفاة والدته: 'أنا بموت من غيرك يا أمي'أعرب أحمد نجل الفنان والمطرب الشعبي سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لفقدان والدته التي رحلت عن عالمنا أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، كاشفًا عن صورتها للمرة الأولى. اقرأ أكثر ⮕

وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراع مع السرطانتوفيت منذ قليل زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| وفاة زوجة سمسم شهاب بعد صراع مع السرطانتوفيت من قليل زوجة الفنان سمسم شهاب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دون الكشف موعد الجنازة والعزاء. وأعلن عدد من المقربين للفنان سمسم شهاب وفاة زوجته بأحد المسشفيات الكبرى، بعد صراع كبير مع مرض السرطان الذي عانت منه في الفترة الأخيرة. اقرأ أكثر ⮕

وفاة زوجة سمسم شهاب بعد صراع مع مرض السرطانتوفيت زوجة الفنان سمسم شهاب منذ قليل بآحدى المسشفيات الكبرى، عقب معاناة مع مرض السرطان الذي عانت منه مؤخرًا. اقرأ أكثر ⮕