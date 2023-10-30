مش مهم تسمعوها.. محمد رمضان يتسعد لطرح أغنية عيد ميلادي.. شاهد

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :"اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتيي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا". يذكر أن وجه الفنان محمد رمضان رسالة للإحتلال الإسرائيلي بعد أن حثوا شعبهم على عدم متابعة أعماله، وذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع X.

وقال رمضان فى الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين. headtopics.com

واستكمل محمد رمضان حديثه ، قائلاً: أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة". ونشر الفنان محمد رمضان مؤخرًا صورة له رفقة أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، عبر خاصية ستورى بحسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب محمد رمضان:"السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعدت بلقائك اليوم ، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر ، شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية ولكل بلادنا العربية الأمان والرخاء والاستقرار. headtopics.com

نشر الفنان محمد رمضان منشورا من خلال حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية استوري ، يعلن عن تبرعه بجميع إيرادات حفلاته التى ستقام داخل المنطقة العربية لصالح أهالي غزة إثر الأحداث الأليمة التى يعيشوها خلال الفترة الحالية.ونشر الفنان محمد رمضان، أمس منشور ليعلن وصوله إلى أبو ظبي لحضور حفل إفتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي ، وأنه سيخصص جزء من الأرباح لصالح أهالى غزة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

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