مشي 11 دقيقة يومياً.. الخطوة الأولى نحو الصحة

9/26/2024 9:39:11 AMال مشي يوميا.. يعتبر تناول الطعام الملىء بالعناصر الغذائية الصحية بشكل متوازن عامل أساسي ل صحة أجسامنا ولكن للحصول على صحة أفضل عليك ممارسة الرياضة بشكل مستمر ويفضل بشكل يومي.

ووفق لموقع"jagran"، يعتبر المشي هو أبسط تمرين رياضي، ولا يتطلب أي آلة خاصة ويمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت، ووفقا لمقالة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، يعتقد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة مثل المشي السريع لمدة 11 دقيقة فقط يوميا، أي 75 دقيقة أسبوعيا، تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

ووجد الباحثون أن هذا يمكن أن يمنع 1 من كل 6 حالات الوفاة المبكرة، كما يمكن تقليل 11% من حالات القلب والأوعية الدموية، و 5% من حالات السرطان.

مشي صحة أمراض القلب السرطان التمرين

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