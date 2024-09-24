مشروع المونوريل يكسب قبل تشغيله.. استغلال أعمدته بالكامل للإعلانات

مشروع ال مونوريل يكسب قبل تشغيله.. استغلال أعمدته بالكامل للإعلانات.. طرح إمكانية تسمية بعض المحطات بأسماء المشروعات القريبة منها.. نجاح التشغيل الجريبى والتفاوض مع الشركة المنفذة لإدارته.. صور

قبل تشغيله بشكل رسمى، وذلك من خلال استغلال كامل لأعمدة المشروع فى الإعلانات، حيث تم حجز كل أعمدة المشروع بشرق وغرب النيل للاستغلال الإعلانى، من الشركات، وهو ما يحقق أرباح قبل تشغيل المشروع، كما تم طرح امكانية تسمية بعض المحطات بأسماء المشروعات القريبة منها مثل الجامعات والمشروعات السكنية الخاصة بالشركات كنوع من الدعاية للمشروعات الخاصة بالشركة، أنه جارى التفاوض مع شركة ألستوم المنفذة لمشروع مونوريل شرق النيل - مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - لإدارته وتشغيله عقب انتهاء التشغيل التجريبى الجارى...

مونوريل مصر المنظومة العامة للنقل الإعلانات التشغيل التجريبي

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