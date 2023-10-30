مشروعات التنمية تقضى على الإرهاب فى سيناء.. أرض الفيروز تحظى بتنمية غير مسبوقة فى تاريخها.. مصر أنفقت 750 مليار جنيه بها خلال 10 سنوات.. زيادة الرقعة الزراعية 500 ألف فدان.. و11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية

بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وإنشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.وتحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 في الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الماضية أنجزت مئات المشروعات التعميرية التنموية.

وفي مجال رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

البورصة المصرية تختتم على خسارة برأس المال وتباين بالأداءاختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين جماعي للمؤشرات وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

تنفيذ 118 مشروعًا تنمويًا في جنوب سيناء باستثمارات 36.134 مليار جنيه في 8 سنواتتبلغ جملة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في محافظة جنوب سيناء نحو 118 مشروعًا تنمويا نحو باستثمارات تبلغ 36.134 مليار جنيه بما يعادل 1.17 مليار دولار. اقرأ أكثر ⮕

التخطيط: تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف معلم وطبيب وصيدلى خلال 23/2024خصصت الموازنة الحالية تتضمن 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه اقرأ أكثر ⮕

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 750 ألف جنيه في القليوبيةسقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 750 ألف جنيه في القليوبية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير التنمية المحلية: تمويل 208 آلاف مشروع باستثمارات 27.2 مليار جنيهوزير التنمية المحلية تمويل 208 آلاف مشروع باستثمارات 27 2 مليار جنيه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

سياك القابضة تستهدف زيادة محفظة التعاقدات إلى 35 مليار جنيه منتصف 2024سياك القابضة تستهدف زيادة محفظة التعاقدات إلى 35 مليار جنيه منتصف 2024 اقرأ أكثر ⮕