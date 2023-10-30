مشروعات صحية لخدمة أهالى شمال سيناء تنفذها الدولة بكل المدن.. اعرف التفاصيل

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه تم افتتاح وتشغيل وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية، وتطوير مستشفي الشيخ زويد وتزويده بجهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 4.

3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.

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