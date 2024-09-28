مشاهير غربي يتقنون بعض كلمات العربية

يتقن العديد من مشاهير الغرب في مجال الفن بعض اللغات المختلفة والتى منها الإنجليزية والفرنسية ولكن الذى لا يتوقعه البعض إن منهم من يتقن بعض الكلمات العربية وظهروا في وسائل الإعلام يتحدثون بها، وفى إطار حملة "اليوم السابع"، نستعرض بعض المشاهير الذين يتقنون بعض الكلمات أو اللغة العربية، وفقًا لما ذكرته بعض الصحف وهم:بأصولها اللبنانية، ولكنها تتحدث بأربع لغات وتفهم اللغة الفرنسية والعربية وتتحدث ببعض الكلمات وقد ساعدها على تعلم هذه اللغات حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكي.
ذو الأصول المصرية، والذى شارك في العديد من الأفلام وحقق نجاحاً جماهيرياً، شوهد عدة مرات وهو يتحدث باللهجة المصرية واللغة العربية في بعض مقابلاته التليفزيونية.والذى عرف بأنه من نجوم هوليوود الذين يحبون اللغة العربية وقد شوهد من قبل وهو يحاول التحدث ببعض الكلمات التي تنتمى للهجة المصرية وذلك من خلال مقطع فيديو انتشر له مع مجموعة من الأطفال المصريين على موقع "اليوتيوب".
مشاهير، غربي، لغة عربية، ثقافة، فن
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا على محافظة الضالع جنوب غربي البلادأحبطت القوات اليمنية هجوم لمليشيا الحوثى في جبهة بتار غربى محافظة الضالع، جنوب غربي البلاد، حيث اندلعت اشتباكات كثيفة أجبرت الحوثيين على الانسحاب.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »