مشاهير أصيبوا بمرض الزهايمر

مرض ال زهايمر من الأمراض الشائعة التي يصاب بها كبار السن، وتجعله ينسى الكثير من الأشياء المهمة بحياته حتى أجمل ذكرياته وأفراد أسرته، والكثير من ال مشاهير أصيبوا بهذا ال مرض ، وبمناسبة اليوم العالمي لل زهايمر ، نستعرض في التقرير، مشاهير أصيبوا به، وفقًا لما ذكره موقع "sheknows".

أعلنت عائلة توني بينيت المغني الأسطوري في عام 2021 إنه كان يعاني من مرض الزهايمر لمدة خمس سنوات الذى كان من أعراضه الشائعة فقدان الذاكرة قصيرة المدى والارتباك. توفي بينيت في عام 2023 عن عمر يناهز 96 عامًا.وفي عام 1980، تم تشخيص النجمة ريتا هايورث بمرض الزهايمر المبكر، وهو شكل نادر من المرض يصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أقل وتعتبر من أوائل المشاهير الذين أعلنوا علنًا عن تشخيص إصابتهم بالزهايمر.

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