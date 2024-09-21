مشاركة جامعة الدلتا التكنولوجية بفعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية

السبت 21/سبتمبر/2024 - 12:05 مشاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية ، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري.جاء ذلك برعاية وحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور د.

وقدّم د.أيمن عاشور درع الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، إضافة إلى تكريم الطالبة أميرة السيد سباق الأولى على الجامعة.

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