مسجد معلق الفيوم: أثر عثماني يطل على بحر يوسف

ــ صمم فوق ربوة عالية على ضفاف بحر يوسفعندما تطأ قدماك في منطقة شعبية بالقرب من حي المبيضة، داخل أكبر شوارع مدينة الفيوم، تقع عيناك على ربوة عالية تحمل عبق التاريخ لقطعة أثرية على ضفاف بحر يوسف، والتي تشبه مسجد الرسول من حيث التصميمم المعماري وهو المسجد المعلق، فمنذ النظرة الأولى للنقوش المحفورة على واجهته وجدارنه وتصميمه المعمارى الفريد الذى جعله لا يشبه شيئًا آخر بمحافظة الفيوم، والذي يرجع تاريخه إلى أوائل العصر العثمانى، بناه الأمير سليمان بن حاتم بن قصروه حاكم إقليم البهنساوية والفيوم، حيث...
وعن وجهة المسجد الأثري وطرازه وصف مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في الفيوم بأن الواجهة الرئيسية للمسجد المعلق تطل على شارعى الحرية والجمهورية، والذى يمر بينهما بحر يوسف والمدخل الرئيسى للجامع يقع فى الطرف الشمالى ويتم الوصول إليه إن طريق سلم ذو مطلعين وأسفل هذه الواجهة خمسة حوانيت إحداها فى الطرف الشمالى، وهو على يمين السلم والـ4 على يسارها أما الواجهات الأخرى فتطل على حوارى ضيقة فى إحداها باب آخر يمكنك من الدخول إلى المسجد.
وعن الطراز القديم للمسجد المعلق وصفت"أميرة محسن" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"بأنه عباره عن صحن أوسطي ومساحته كانت مستطيلة على نظام الأروقة، ويرجع بناؤه إلى أوائل العصر العثمانى، بناه الأمير سليمان بن حاتم، حاكم البهنساوية والفيوم عام ، وفي عام 1950 هناك لجنة حفظ الآثار العربية سجلت هذه المناطق للآثار وضمتها وتم تجديدها، وتم ربط عقود خشبيه مستحدثه داخل المسجد بصحن المسجد.
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