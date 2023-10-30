مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، اقتحاما جديدا من قبل عشرات المُستوطنين، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جانب باب المغاربة، لليوم الثاني على التوالي.ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة، وسط تشديدات من شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بالدخول، فيما تم إيقاف الطلاب عند أبواب المسجد وتفتيشهم، ما أعاق وصولهم إلى المدارس.

والجمعة الماضي، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من أجل أداء صلاة الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاهه.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات 'الأقصى' بحماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة لاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى. اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات 'الأقصى' بحماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المُستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. اقرأ أكثر ⮕

الاستفزازات مستمرة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصىواصل المستوطنون الإسرائيليون، استفزازاتهم وانتهاكاتهم للمقدسات الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، بإقتحامهم باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة اقرأ أكثر ⮕

مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصىاقتحام مستعمرين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى اقرأ أكثر ⮕