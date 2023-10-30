مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

وقالت مصادر، إن مستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد، وأوقفت الطلاب عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس.المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة"الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.الدوري الأفريقي..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة لاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى. اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات 'الأقصى' بحماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. اقرأ أكثر ⮕

مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات 'الأقصى' بحماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المُستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. اقرأ أكثر ⮕

الاستفزازات مستمرة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصىواصل المستوطنون الإسرائيليون، استفزازاتهم وانتهاكاتهم للمقدسات الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، بإقتحامهم باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة اقرأ أكثر ⮕

تخبط حول مسئولية طوفان الأقصى.. نتنياهو يسحب اتهاماته.. وصدام مع المعارضة والشاباكعملية طوفان الأقصى في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

شرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهابشرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهاب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕