وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: مستمرون في توسيع الغارات الجوية على غزة. يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 شهيدًا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3900 طفل.

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ALBAWABANEWS: 'بوليتيكو': واشنطن طلبت من إسرائيل تفسيرا بشأن قصف مخيم جبالياأفادت صحيفة 'بوليتيكو' بأن واشنطن تشعر بعدم الارتياح بشكل مُتزايد إزاء ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين في قطاع غزة، وطلبت تفسيرا من إسرائيل لإحدى الغارات الجوية على مخيم جباليا للاجئين المُكتظ بالسكان.

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جريدة الفجر: ما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانية.. تقرير عن الدمارما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانيةما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانيةما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانيةما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانية

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جريدة الفجر: وائل الدحدوح يكشف تفاصيل استشهاد أسرته على الهواء وإزالة الأنقاض عن حفيدهكشف وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني، تفاصيل استشهاد 12 شخصًا من أفراد أسرته في أحد الغارات الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة.

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AKHBARELYOM: الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةقصفت قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.

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SHOROUK_NEWS: تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنانتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

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ELWATANNEWS: «وفا»: تجدد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنانأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتجددت الغارات الإسرائيلية، اليوم السبت، على عدة بلدات في الجنوب اللبناني

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