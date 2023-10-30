مستشار الرئيس: إصدار قانون المسؤولية الطبية قريباً في صورته 'المتوازنة'

كتب- أحمد جمعة:كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، عن آخر مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يناقش داخل مجلس النواب منذ فترة طويلة.

وقال خلال كلمته بفعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء بالعباسية،إننا "نحن نسعى لسلام المريض سنجد قريباً القانون المسؤولية الطبية في صورته الجديدة المعدلة المتوازنة لحماية الفريق الطبي والمؤسسات الصحية والمريض". وشدد على أن "سلامة المريض لا تنفصل إطلاقًا عن سلامة الفريق الطبي أو المؤسسات الصحية".

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