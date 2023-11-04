مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن مساعي إسرائيل لتهجير سكان غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًا إلى جنوب القطاع، ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج. وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًا في عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.

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جريدة الفجر: مستشار الرئيس الفلسطيني: على العرب اتخاذ لغة اقتصادية للضغط على أمريكا لوقف العدوانقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل تستهدف اجتثاث الفلسطينيين جميعًا،

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جريدة الفجر: مستشار الرئيس الفلسطيني: لا بد من وقف حمام الدم.. ولن نترك أرضناقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل سياسة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني باق في أرضة ولن يرحل عنها.

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ELBALADOFFİCİAL: مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ليست مستقلة وتنفذ السياسة الأمريكيةقال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا الأن أمام مذبحة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.

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SHOROUK_NEWS: حماس: إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق عشرات المدنيين النازحين من غزةإسرائيل تواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة

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SHOROUK_NEWS: تقارير: احتدام المعارك مع تطويق القوات الإسرائيلية لمدينة غزةإسرائيل تواصل عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة

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AKHBARELYOM: تسريبات BBC| خطة التهجير «قديمة».. والتخلص من الفلسطينيين هو أساس دولة الاحتلالخطط وأهداف الكيان الإسرائيلى المحتل لتهجير الشعب الفلسطيني وإجباره على ترك أرضه، وخاصة أهالى قطاع غزة، أصبحت واضحة وجلية أمام العالم،

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