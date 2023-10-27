مستشار نتنياهو عن التوغل الإسرائيلي: عندما ينتهي تصبح غزة مختلفة تماما

قال مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يكثف الضغوط على حركة حماس، وعملياتها العسكرية مستمرة، وغزة ستكون مختلفة تمامًا.
وأضاف مستشار نتنياهو لشبكة فوكس نيوز:"إننا نكثف الضغوط على حماس وعملياتنا العسكرية مستمرة.. سيظلون على الجانب المتلقي لضرباتنا العسكرية حتى نقوم بتفكيك آلتهم العسكرية وحل بنيتهم السياسية في غزة وعندما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة تماما".
يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. headtopics.com
أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التليفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.
وأعلن تليفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي. وأكدت فضائية"روسيا اليوم" أن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات، وتشترك المدفعية الإسرائيلية في الهجوم ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع. headtopics.com
أوضحت"روسيا اليوم" أن الهجوم الإسرائيلي يتركز في مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.وأكد مراسل قناة"فوكس نيوز" الأمريكية أن"الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته، أقوى هجوم منذ بداية الحرب".