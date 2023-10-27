مستشار عسكري بعد حادثي طابا ونويبع: 'استهدافنا احتمال ضعيف ويجب الانتظار' (فيديو)

عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا:"طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي"وقال"الحلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي بتغطية خاصة على فضائية"سي بي سي" مساء اليوم الجمعة،"القوات المسلحة المصرية راصدة كل المشهد في مصر وفي المنطقة ولما يحصل حاجة سيكون فيه بيان ويتبعه بيانات أخرى والأفضل أن أعطيك الحقيقة بعد وقت مش كبير من أن أعطيك معلومات غير دقيقة بسرعة".

وتابع"هذه الطائرتان مستهدفتان إسرائيل وتم إسقاطهم وقد يكونوا مستهدفينا ولكن هذا احتمال ضعيف لأن مصر تدعم القضية وليست طرف، إحنا دولة جوار في منطقة عمليات غير مسيطر عليها وطرفي الصراع متوترين خاصة إسرائيل الذي يضرب نار بكثافة وفيه توتر عالي وأمريكا أرسلت لهم مستشارين أمريكان يساعدوهم في العمليات الحالية لأن التوتر معاه ضرب نار بصورة عشوائية وطالما لم يكن لدى دليل على جهة الإطلاق يجب الانتظار".مستشار الرئيس الفلسطيني: مجزرة كاملة في قطاع غزة..

اللواء هشام الحلبي: احتمال استهداف مصر من حطام طابا ونويبع ضعيفقال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الحطام الذي تم رصده في طابا ونويبع يأتي في ضوء استهداف قد يكون على إسرائيل، واحتمال أن يكون الحطام مستهدف مصر احتمال ضعيف، خاصة أن مصر ليست طرف في أي صراع، وداعمة للقضية الفلسطينية منذ زمن بعيد. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحمل ميلشيات الحوثي رسميا سقوط المقذوفات في طابا ونويبعإسرائيل تحمل ميلشيات الحوثي رسميا سقوط المقذوفات في طابا ونويبع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

محمد الباز: التحقيق فى حادثى طابا ونويبع يتطلب السرعة والشفافيةقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور ، إن المعلومات المتاحة عن حادثي طابا ونويبع نستطيع أن نستند فيها إلى بيان المتحدث العسكري، لأن هذه هي الرواية المصرية والمعلومة المكتملة الصادرة عن مصر حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تزعم: طائرات بدون طيار للحوثيين وراء حادث طابا ونويبعزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الطائرات بدون طيار التي أطلقتها جماعات الحوثيين في اليمن، والتي استهدفت إيلات، هي نفسها التي ضربت مدينتي طابا ونويبع في سيناء. اقرأ أكثر ⮕