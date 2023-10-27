مستشار الرئيس الفلسطيني: مجزرة كاملة في قطاع غزة.. والآلاف في الشوارع تحت القصف

وقال"الهباش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم السبت، إن قطاع غزة يتعرض لمذبحة كاملة.وأضاف"سنبقى في أرضنا حتى نموت شهداء وندفن في ترابها"، مشيرًا إلى أنه سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح أن هناك توغل بري فضلا عن القصف الجوي، وانعدام كافة الاتصالات، منوهًا إلى أن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية هي من منحت الضوء الأخضر للمذبحة الذي تحدث في قطاع غزة، وسيحاسب كل مجرم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتابع"فهؤلاء ليسوا بشرا، والعالم مطالب الآن بوقف هذه المذبحة، فالآلاف في الشوارع تحت القصف، والكل يتفرج حتى الأمة العربية والإسلامية تتفرج، في انتظار فناء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول للجميع سنبقى هنا".عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة آثاره خطيرة.. headtopics.com
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