مستشفى القناطر الخيرية أول مستشفى حكومي يحصل على اعتماد GAHAR

23 سبتمبر 2024.. استقرار أسعار صرف الدولار بعد ارتفاعها أمسنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:36 ص
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها، وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القطاع يعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بكل المستشفيات التابعة له، من خلال التحسين المستمر لتلك الخدمات، بما يضمن سلامة وأمان المريض، وذلك ترسيخا لثقافة الجودة. جدير بالذكر أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR»، تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة NSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضاء المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها، وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.
GAHAR الصحة المستشفيات التأمين الصحي القليوبية
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