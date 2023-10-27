مستشار نتنياهو: إسرائيل بدأت الانتقام اعتبارا من الليلة

قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل تكثف الضغط على حركة"حماس" وإن عملياتها العسكرية جارية وإن غزة ستكون مختلفة للغاية.

وبين ريجيف لشبكة"فوكس نيوز" أنه:"نكثف ضغوطنا على حماس..نزيد الضغط الذي نمارسه عليهم. عملياتنا العسكرية جارية". وتابع:"سيستمرون في وضع الطرف المتلقي لضرباتنا العسكرية حتى نفكك آلتهم العسكرية وهيكلهم السياسي في غزة. حينما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة للغاية".

وفي مقابلة مع شبكة"إم.إس.إن.بي.سي" يوم الجمعة، صرح مارك ريجيف بالقول إن"حركة"حماس" ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية وإن إسرائيل تبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة". وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء اليوم الجمعة، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.وتعليقا على التقارير التى تحدثت عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"أقترح عدم التطرق إلى الشائعات. headtopics.com

واعتبر أن هذه الأنباء"إرهاب نفسي على مواطني دولة إسرائيل"، مضيفا أن"أي معلومات موثوقة وذات صلة سيتم تقديمها للعائلات أولا وبعد ذلك سنبلغ الجمهور بها". وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وبحسب ما أفاد به مراسل قناة RT في قطاع غزة، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ المساء، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع. في القوت نفسه أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية"جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023"كولر رفضه".. headtopics.com

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