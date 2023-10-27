مستشار نتنياهو: إسرائيل ستجعل «حماس» تدفع الثمن اعتبارًا «من الليلة»

قال مستشار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مارك ريجيف، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، إن إسرائيل ستجعل حركة حماس تدفع الثمن اعتبارا من الليلة.ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع.

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع وقال نتنياهو، في كلمةٍ له،"هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا:"ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود". headtopics.com

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله. وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

حكومة حماس تحذر من استهداف إسرائيل مجمع الشفاء الطبي في غزةحذر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، من احتمال استهداف إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

اللواء نصر سالم: إسرائيل لن تجرؤ على مواجهة حماس قبل تدمير 90% من دفاعاتهااللواء نصر سالم: إسرائيل لن تجرؤ على مواجهة حماس قبل تدمير 90% من دفاعاتها اقرأ أكثر ⮕

الجدول الزمني لتاريخ إسرائيل الأستعماري في فلسطينالعنف الإسرائيلي، حماس، حركة حماس، طوفان الأقصي، 7 أكتوبر، إسرائيل، فلسطين، فلسطين تحت القصف، الحرب علي فلسطين، الحرب علي إسرائيل، اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: مجلس الحرب الإسرائيلي سيحدد بالإجماع توقيت الدخول البري لغزةنتنياهو: وضعنا هدفين للحرب هما تصفية حماس والقيام بكل ما يمكن لإعادة الأسرى اقرأ أكثر ⮕

عن قطع رؤوس الأطفال.. خالد أبو بكر لمتحدث الخارجية الأمريكية: كيف لسيد البيت الأبيض أن يخطئ؟!الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هجمات حماس على إسرائيل إرهابية اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: حماس ارتكبت مجزرة ضد اليهود لم تحدث منذ المحرقةمندوب إسرائيل بمجلس الأمن حماس ارتكبت مجزرة ضد اليهود لم تحدث منذ المحرقة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕