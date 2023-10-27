مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر للإبادة في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية"on" سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة، حيث يوجد توغل بري فضلا عن القصف الجوي.

وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي من منح الضوء الأخضر للمذبحة الذي تحدث في قطاع غزة، وسيحاسب كل مجرم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهؤلاء ليسوا بشرا، والعالم مطالب الآن بوقف هذه المذبحة ، فالآلاف في الشوارع تحت القصف ، والكل يتفرج حتى الأمة العربية والإسلامية تتفرج، في انتظار فناء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول للجميع"سنبقى هنا".

'سنبقى هنا'.. مستشار الرئيس الفلسطيني ينتقد الموقف العربي ويصف بايدن بـ'المجرم'قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجزرة التي تحدث في غزة، مشيراً إلى أن قطاع غزة يتعرض لمذبحة كاملة. اقرأ أكثر ⮕

مستشار رئيس فلسطين: الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عن مجازر غزةقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجزرة التي تحدث في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مستشار الرئيس الفلسطيني: مجزرة كاملة في قطاع غزة.. والآلاف في الشوارع تحت القصفحمل محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي حدث في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مستشار رئيس فلسطين: بايدن «مجرم حرب».. وقطاع غزة يتعرض لمحرقة كاملةقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجزرة التي تحدث في غزة، اقرأ أكثر ⮕

مستشار الرئيس الفلسطيني منفعلا: غزة تُذبح أمام العالم ولا أحد يتحرككشف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن أن ما يحدث في غزة أمر صعبًا للغاية، وانقطعت الاتصالات منذ 40 دقيقة، ولا يستطيع أحد التواصل مع المتواجدين في غزة اقرأ أكثر ⮕

مستشار الرئيس الفلسطيني: غزة تتعرض لمذبحة شاملةقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كاملة عن الواقع الذي تعيشه غزة، معتبرا الأحداث التي جرت هناك مجزرة. اقرأ أكثر ⮕