مستشفى الفيوم العام يستقبل 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، استقبل 12 مصابا بإصابات مختلفة تراوحت بين جروح وكدمات. وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة بين جرزا وطهطا، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

