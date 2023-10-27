مستشار رئيس فلسطين: بايدن «مجرم حرب».. وقطاع غزة يتعرض لمحرقة كاملة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية"on" أنه سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة، حيث يوجد توغل بري فضلا عن القصف الجوي، وانعدام كافة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن الغارات الإسرائيلية تسببت بقطع خطوط الاتصال وشبكات الإنترنت عن كامل القطاع، ما ينذر بارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام العالمية، كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبعالقاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

فلسطين تحذر من استغلال جماعات إسرائيلية مسلحة حرب غزة لارتكاب مجازر في الضفةفلسطين تحذر من استغلال جماعات إسرائيلية مسلحة حرب غزة لارتكاب مجازر في الضفة اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

عاجل| متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارعقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع. اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕