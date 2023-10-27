مستشار الرئيس الفلسطيني: غزة تتعرض لمذبحة شاملة

وفي اتصال هاتفي على برنامج"كل يوم" على قناة"أون"، أكد أن غزة تتعرض لمذبحة شاملة، حيث لقي مئات الأشخاص حتفهم خلال الساعات الأخيرة.

أكد الهباش أن هناك توغل بري وقصف جوي في غزة، مشيرا إلى انقطاع جميع وسائل الاتصال، وأن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة يتعرضون للقصف الإسرائيلي. أشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على هذه المجزرة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الأحداث، وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه المأساة، حيث يعيش الآلاف تحت وطأة القصف، وأشار إلى أن العالم بأسره يشاهد هذه الأحداث، وطالب الجميع بالتدخل لوقف ما يحدث في غزة.

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