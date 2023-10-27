مساجد العراق تبدأ بالتكبير تضامنا مع الفلسطينيين فى غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

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مساجد العراق تبدأ بالتكبير تضامناً مع الفلسطينيين في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

مساجد العراق تصدح بالتكبير تضامنا مع أهالي غزةالجيش الإسرائيلي أن قواته البرية ستوسع نطاق عملياتها في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد الاجتياح الإسرائيلي لغزة.. مظاهرات في رام الله تهتف الشعب يريد كتائب القسامخرجت تظاهرات في مدينة رام الله مساء اليوم الجمعة، تضامنا مع سكان غزة بعد بدء الاحتلال اقرأ أكثر ⮕

نجوم الفن يوجهون رسالة دعم لـ'محمد سلام' بعد تضامنه مع فلسطين.. فيديوتصدر الفنان محمد سلام مواقع التواصل الاجتماعى بعد اعتذاره عن عدم المشاركة فى إحدى المسرحيات التى من المقرر عرضها فى السعودية تضامنا مع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مصر في الخطوط الأمامية لمساعدة غزة.. 'الأغذية العالمى' يؤكد التعاون الوثيق مع الهلال الأحمر المصرى..يونيسف تشيد بالجهود المصرية لتوصيل المساعدات.. ومطالب أممية باستمرار توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع'المنكوب'مازالت الجهود المصرية لدعم وتوصيل المساعدات الي قطاع غزة مستمرة بالتعاون مع مختلف المنظمات الإنسانية الدولية التي تشيد بالجهود المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

وائل جسار: ألغيت 3 حفلات بمصر تضامنا مع أهل غزةأعلن الفنان وائل جسار، في تصريحات تليفزيونية، عن إلغاء عدد من حفلاته كان من المقرر أن يقوم بإحيائها خلال الفترة القادمة، تضامنا مع أهل غزة. اقرأ أكثر ⮕