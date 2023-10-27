مساجد العراق تصدح بالتكبير تضامنا مع أهالي غزة

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدمندوب فلسطين بالجامعة العربية عن أحداث غزة: 2.3 مليون شخص يتم إبادتهم وسط الأمة العربيةأطلقت الجوامع والمساجد في العراق مساء اليوم الجمعة، التكبيرات عبر مكبرات الصوت؛ دعما لأهالي غزة بالتزامن مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع.

ودعا ديوان الوقف السني في بيان صحفي مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت"دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة". وأضاف:"تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".وقال المتحدث باسم الجيش دانييل حجارى على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة"زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.

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مساجد العراق تبدأ بالتكبير تضامناً مع الفلسطينيين في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

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