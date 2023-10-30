مسئول بالفاو: نصيب الفرد من المياه بالمنطقة العربية هو الأقل على مستوى العالم

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أكد رئيس السياسات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أحمد مختار، أن المياه هي"ذهب العصر الحالي"، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية هو الأقل على مستوى العالم. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان"دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي" اليوم الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال مختار، إن هناك زيادة في استهلاك المياه، وإن هناك العديد من السياسات التي أدت إلى تخفيض نصيب الفرد من المياه، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تستلزم استخدام الزراعة الذكية واستخدام أساليب ري حديثة لتوفير المياه، لافتا إلى أن القطاع الزراعي هو الأقل كفاءة في استخدام المياه ويجب تحسينه، وينبغي تطبيق خطوات على المديين القصير والبعيد لتوفير المياه وتعزيز التكنولوجيا في هذا المجال، فضلا عن تعزيز الاستثمارات. headtopics.com

وأشار إلى ضرورة تخصيص 10% من حزم الدعم لترشيد المياه، ولتحقيق تغييرات في هذا المجال، لتحسين جودة المياه واستخداماتها. وكانت فعاليات"أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان"العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس. headtopics.com

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