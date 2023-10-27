مسؤول أمريكي يكشف خبر صادم عن مدة الغزو البري.. إلا إذا حدث ذلك الأمر (ماذا يحدث الآن فلسطين اليوم؟) د مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة الأمريكية، أنه من المرجح أن تبقى قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لفترة أطول إذا لم يشهد هذا التوغل أي تصعيد، حسب وسائل إعلام أمريكية.وقال مارك ريجيف مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن حركة حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية، وإن إسرائيل لتبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة.

وأضاف:"مستعدون على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل. ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن"، مؤكدًا أنه في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة، ويشن سلاح الجو هجوما واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.واستهدف جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح السبت، في غارات جوية وقصف مدفعي وبحري مناطق عديدة في قطاع غزة.ووصل في الساعات الأولى من صباح السبت، شهداء وجرحى لمستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.وأكدت حركة حماس، أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برًا وبحرًا وجوًا، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم. headtopics.com

وطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت:"نؤكّد أن شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".وشنت طائرات جيش الاحتلال، مساء الجمعة، هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

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