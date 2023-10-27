مزايا صاروخ بدر 3 الذي أطلقته «سرايا القدس» على عسقلان اليوم

بغرفة عملياته في القطاع بشكل كامل، أعلنت سرايا القدس سرايا القدس قصف عسقلان بصاروخ «بدر 3»، ردا علي العدوان الإسرائيلي علي المدنيين.

وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقة من الصواريخ تجاه غلاف غزة واسديروت برشقات صاروخية مكثفة، كما تم قصف عسقلان الآن بصاروخ بدر 3، كما قصفت كل من أسدود واسديروت برشقات صاروخية مكثفة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلانأعلنت سرايا القدس قصف عسقلان بصاروخ بدر 3 ردا علي العدوان الإسرائيلي علي المدنيين اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس: قصف مدن عسقلان وأسدود وسديروت الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة ردا على العدوانأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن سرايا القدس يقول أن قصف مدن عسقلان وأسدود وسديروت الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة ردا على العدوان المتواصل في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| بصاروخ بدر3.. سرايا القدس تقصف عسقلانكشفت سرايا 'القدس عن قصف عسقلان بصاروخ بدر 3، وجاء هذا ردا علي العدوان الإسرائيلي الغاشم علي المدنيين، كما قصفت كلا من أسدود واسديروت برشقات صاروخية مكثفة. والاحتلال الإسرائيلي قام بقصف بري وجوي وبحري على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تزامنًا مع انقطاع الاتصال بأكثر من مليوني فلسطيني. اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزةسرايا القدس تقصف إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفىتعرض بوابة 'أخبار اليوم' الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى بحادث طابا. اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيينأعلنت سرايا القدس، تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين، وفقا لوسائل إعلامية. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕