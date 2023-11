مريم وائل.. أول فنانة استعراضية من ذوي الهمم تشارك في مهرجان إبداع للجامعات

كما أنها عضوة بفرقة"قادرون باختلاف بالمنصورة" التابعة لمديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. وقالت رحاب رابح، والدة “مريم وائل فؤاد محمد نور”، إن حب الفن وراثة عن جدها الأديب فؤاد نور رئيس إقليم شرق الدلتا الأسبق، مشيرة إلى أن ابنتها مريم بعمر 24 عاما وتلقت تعليمها في المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية.

وتابعت، أنها قابلت معظم العقبات في استكمال تعليمها في المرحلة الإعدادية في مصر، ولكنها تفوقت في التعليم علي الرغم من كونها من ذوي الهمم. وأضافت أنها تتقن أداء دورها كعارضة استعراضات، كما أن لديها قدرة على التمثيل وتقمص الشخصيات التي تؤديها باحترافية.

وشاركت مريم وائل في العديد من العروض المسرحية، ومنها مهرجان إبداع الموسم الثامن مهرجان إبداع قادرون الموسم الأول مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية ومدن رأس البر وبلطيم ودمياط الجديدة، كما شاركت في مهرجان الحلم المصرى لذوى الهمم.وأكد الدكتور أيمن علي، المدير التنفيذي لفرقة المنصورة القومية للفنون الشعبية، أن مريم وائل شاركت بفقرة"ضحكة قلب" في مسابقة إبداع للجامعات، وتعد أول فنانة من ذوي الهمم تشارك في المسابقة.

وأوضح، أن مريم وائل شاركت هي وعدد من أعضاء فرقته، وذلك ضمن فرقة جامعة الأزهر وحصدت الفرقة المركز الأول على مستوى الجمهورية في إبداع. كما حصدت مريم وائل المركز الثاني من أكاديمية الفنون للمعهد العالي للباليه، وتحلم بالشهرة والنجومية على خطى كبار الفنانين وتمثيل مصر عالميا.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: ميادة.. لم تمنعها إعاقتها من مساعدة ذوي الهمم بشاطئ قادرون بدمياط الجديدةميادة..لم تمنعها تعاقتها من مساعدة ذوى الهمم بشاطيء قادرون بدمياط الجديدة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: محمد رضوان يعلن تأجيل عرض 'اختيار مريم' في مهرجان ميتا حدادا على فسلطينمحمد رضوان يعلن تأجيل عرض اختيار مريم في مهرجان ميتا حدادا على فسلطين | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: محمد رضوان يعلن تأجيل عرض 'اختيار مريم' في مهرجان ميتا حدادا على شهداء فسلطينمحمد رضوان يعلن تأجيل عرض اختيار مريم في مهرجان ميتا حدادا على شهداء فسلطين | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAR: فوز طفل تونسي من ذوي الهمم في مسابقة تحدي القراءة العربيالمقالات والأخبار التي كتبها أو شارك في كتابتها: حكمة مصدق

مصدر: akhbar | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: محمد رضوان يكشف سبب تأجيل عرض فيلمه اختيار مريم بمهرجان ميتا السينمائيكشف الفنان محمد رضوان عن تأجيل عرض فيلمه الأخير اختيار مريم ضمن مهرجان ميتا السينمائي الذى يقام فى دبى وذلك بعد إلغاء دورة هذا العام دعما لفلسطين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕