مرور ميدانى لتفقد الأسواق ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الحملات التموينية والتفتيشية الجارى تنفيذها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية بمختلف المراكز والمدن ، مشدداً على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكيد على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين .

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة ضبط أسعار السلع الأساسية والإلتزام بتخفيضها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وأيضاً تطبيقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

ومن جانبه أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم المرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء ، مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة . headtopics.com

كما أوضح نور حسانين سكرتير مدينة البصيلية بأنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم تنظيم حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منها محاضر عدم إعلان وإغلاق وشهادات صحية وتعدى وتعطيل عمل . وفى نفس السياق أشار أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات بيع الدواجن بقروي قورته للتأكيد علي ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالكميات والجودة المطلوبة .

ومن جانبه أكد على ياسين رئيس مدينة كلابشة على مواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب . headtopics.com

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