مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، فى التشكيل الأساسى لفريقه يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافساتويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 6 نقاط فى جدول ترتيب الدوري الألماني ، بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ فى المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط.

وحصل عمر مرموش على تقييم فني قدره 8.03 درجة عن مجموع المباريات التي خاضها في الدوري الألماني الموسم الحالي لينافس بقوة على الأفضل داخل فريقه بالموسم الحالي.

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