مرسي: هدف التعادل أمام ساوثهامبتون نقطة جيدة على الطريق

عن ال هدف القاتل الذي اقتنص به نقطة التعادل أمام ساوثهامبتون التى انتهت بالتعادل بينهما بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة

أضاف سام مرسي: "من الجيد أن أسمع عن هذا الأمر، وهو أمر ربما لن تستوعبه إلا بعد التفكير فيه في نهاية مسيرتك المهنية. لكنني سعيد به وسعيد بنقطة جيدة خارج أرضنا". وقال سام مرسي: "لا أشعر بالسعادة إلا عندما أسجل هدفًا أو أحقق فوزًا كبيرًا، وبصرف النظر عن ذلك، لا توجد رسائل نصية على الهاتف، ولكن سيكون هناك حوالي 100 رسالة الليلة! لقد دعمني الناس طوال مسيرتي المهنية، وأنا ممتن لذلك".وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا: "يمكننا التحسن في الكثير من الأشياء. نحن لسنا قريبين من المكان الذي سنصل إليه، ونعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب العمل عليها. لكن الشيء الوحيد الذي ظل معنا هو المرونة وروح الفريق والذهاب إلى النهاية".

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