مرسى علم والغردقة تشهد تدفق ملحوظ للسياحة الوافدة خلال موسم الشتاء

متمثلة في الغردقة ومرسى علم تدفق ملحوظ من حركة سياحة الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي حيث أن الغردقة ومرسى علم تعتبر من أهم المقاصد السياحية المصرية لعدة أسواق أهمهم السوق الروسي والبولندي والألماني والايطالي.، 27 رحلة طيران سياحي دولي تُقل علي متنها 4 آلاف سائح، قادمين من مطارات أوروبية، وذلك ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم سلطات مطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية، و4 رحلة من بولندا، و7 رحلة من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، و5 رحلات من ألمانيا، رحلتين من مصري، ورحلتين من سويسرا.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن من المقرر وصول 153 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة أكثرها وصولًا من دولة ألمانيا والتشيك وكذلك إيطاليا وبولندا وبلجيكا وهولندا.وكشفت جداول تشغيل الرحلات المعلن عنها بالمطارات عن استقبال مطاري الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر 138 رحلة طيران سياحية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، تقل حوالي 28 ألف سائح من 15 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. headtopics.com

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