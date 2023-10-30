مرخص من الصحة.. أخصائية تغذية: كورس الأناسيليوم يساعد في نحت القوام |فيديو

قالت الدكتورة ندى محمود، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأشخاص يعانون من صعوبة في حرق الدهون، مؤكدة أن كورس الأناسيليوم له دور فعال في الإحساس بالشبع وزيادة معدلات الحرق.

كورس الأناسيليوم يساهم في تفتيت الخلايا الدهنية ونحت القواموأضافت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج"مطبخ البلد"، عبر فضائية"صدى البلد"، أن كورس “الأناسيليوم مصرح به من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن كورس الأناسيليوم يسهم في تفتيت الخلايا الدهنية ونحت القوام، لافتة إلى أن “كورس الأناسيليوم عبارة عن ألياف طبيعية تعطي إحساساً بالشبع، وله تأثير فعال في إنقاص الوزن”. headtopics.com

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