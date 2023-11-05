مرتضى منصور يحرر محضرا ضد من كسر باب مكتبه في نادي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أنه حرر محضرا ضد من كسر باب مكتبه داخل النادي. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار:"مرتضى منصور أكد أنه لم يحصل على حقائبه من غرفته داخل النادي، وسوف يتم فتح الباب بلجنة من وزارة الشباب والرياضة وتسليم كل متعلقاته".

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ELBALADOFFİCİAL: قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديبقررت محكمة جنح العجوزة تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 18 نوفمبر.

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جريدة الفجر: حجز الحكم علي مرتضى منصور في قضية سب وقذف عمرو أديبحجزت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، الحكم علي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسه 18 نوفمبر المقبل.

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جريدة الفجر: قرار قضائي جديد في اتهام مرتضى منصور بسب الخطيبقررت محكمة جنح العجوزة، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر.

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YOUM7: الزمالك يستبدل 'الوطنية والكرامة' بـ'الألعاب الرياضية' على لافتة النادىاستبدل مسئولو نادى الزمالك، لافتة النادى من 'نادى الزمالك للوطنية والكرامة' إلى نادى الزمالك 'للألعاب الرياضية'، وجاء ذلك ضمن قرارات مجلس الإدارة..

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SHOROUK_NEWS: 18 نوفمبر.. الحكم على مرتضى منصور في قضية سب عمرو أديبالحكم على مرتضى منصور في قضية سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

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SHOROUK_NEWS: تذكرتي تفتح الحجز لتذاكر الزمالك وبيراميدز في كأس مصرأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر

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