مرتضى منصور يتعرض لدعوى قضائية من قبل عمرو أديب

كشف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام معالي النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".وكان الإعلامي عمرو أديب قد أقام في وقت سابق دعوى قضائية ضد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به، عبر قناة نادي الزمالك ومواقع التواصل الاجتماعي

. وفي سياق آخر قضت محكمة النقض برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس شهرا لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. أسلحة نارية وإصابة شخصين.. ضبط المتهمين بأحداث مشاجرة للخلاف على ثمن هات

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MASRAWY: قرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضانقرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »

MASRAWY: قرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضانقرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »

MASRAWY: قرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضانقرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »

MASRAWY: عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة: هؤلاء أول المتضررينعمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة هؤلاء أول المتضررين | مصراوى

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MASRAWY: عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة: هؤلاء أول المتضررينعمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة هؤلاء أول المتضررين | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: تأجيل دعوى التعويض من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان لـ23 نوفمبرتأجيل دعوى التعويض من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان لـ23 نوفمبر

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