مران الزمالك.. تدريبات خاصة لـ'شيكابالا' في صالة الجيمانيزيوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خاض محمود عبد الرازق"شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

انتظام عمرو السيسى وتجهيز شيكابالا بتدريبات خاصة فى الزمالكاستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعداداً لمباراة زد المقبلة فى مسابقة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

شيكابالا يوافق على تجديد عقده مع الزمالك بهذه الطريقةشيكابالا يوافق على تجديد عقده مع الزمالك بهذه الطريقة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

انتظام عمرو السيسي في مران الزمالك.. وبرنامج علاجي لشلبي وتأهيل شيكابالاانتظم عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب الترسانة، بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني اقرأ أكثر ⮕

غياب مفاجئ لأوسوريو عن مران الزمالك - بوابة الشروقشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم بمقر النادي غياب المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. اقرأ أكثر ⮕

جناح الزمالك يخضع لفحص طبي قبل مران الغدتقرر خضوع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي على هامش مران الغد استعدادا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

عمرو السيسى يعد أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الزمالكوعد عمرو السيسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالالتزام في تدريبات الفريق اقرأ أكثر ⮕