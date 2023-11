مراسل «القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف على مستشفيات غزة

وتابع مراسل القناة، «طيران جيش الاحتلال يواصل قصف المنطقة المحيطة بمستشفى القدس في غزة، أيضاً، ويسمع أصوات مرعبة نتيجة القصف العنيف على القطاع».في ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواءطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزةأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'القاهرة الإخبارية': اشتباك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بالتزامن مع قصف جوي على غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: 'القاهرة الإخبارية': تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة 'القاهرة الإخبارية'.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: بالفيديو.. لقطات من استمرار عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزةعرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات من استمرار القصف المكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: طيران الاحتلال يجدد قصفه لمحيط مستشفى بـ غزةذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن طيران جيش الاحتلال جدد قصفه لمحيط مستشفى الشفاء في غزة، فضلا عن تجديد القصف حول محيط مستشفى القدس.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕