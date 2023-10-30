مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من غزة: جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال القطاع

قالت منى عوكل، مراسلة"القاهرة الإخبارية" من خان يونس بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا محكما على شمال غزة الوضع.

وأضافت عوكل، خلال رسالة على الهواء ، أنه ما زال الوضع خطرا في شمال قطاع غزة وكذلك مدينة غزة، وهي مناطق جرى محاصرتها من كل الجهات، مشيرة إلى أنه بعد الحديث عن قطع الطرق بين الشمال والجنوب فهناك حديث لم يتم التأكد منه حول تراجع عدد من الآلايات العسكرية الإسرائيلية من المحاور التي كانت قد تقدمت بها.

وتابعت:"بعض المحللين العسكريين يعتقدون أنه ربما ما يجري الآن هو محاولة لجس نبض المقاومة الفلسطينية ومعرفة مناطق ضعف وقوة هذه المناطق، ولكن لا يوجد معلومات مؤكدة"، مشيرة إلى أنه على ما يبدو من الطريقة التي تم فيها استهداف المناطق التي تم الدخول إليها أو محاصرة مناطق الشمال ومدينة غزة من خلالها تدل على أن هناك خطة ونية لإعلان هذه المنطقة منطقة أمنية مغلقة وساحة قتال". headtopics.com

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