مراسلة القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بسماء غزة

، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق ، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.تحذير من اجتياح غزة ونصيحة بـ"هجمات نوعية"..

، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق ، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.تحذير من اجتياح غزة ونصيحة بـ"هجمات نوعية".. صحيفة تكشف رسالة أمريكا لإسرائيلالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا محكما على شمال غزة، مشيرة إلى أن هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء القطاع. اقرأ أكثر ⮕

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء مختلفة بقطاع غزةأفادت مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' فى خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزةأفاد مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' فى خبر عاجل: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزةقالت مني عوكل، مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة.. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: شمال غزة باتت مدن أشباح.. وعشرات الجثامين فى الشوارعأفادت مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، بأن مدن شمال قطاع غزة باتت مدن أشباح، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الاحتـلال لم يتوغل بعمق حتى الآن في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في شمال غزةأفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، باستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لسيارة في شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕