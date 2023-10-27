مراسلة 'القاهرة الإخبارية': توقف مناحي الحياة في قطاع غزة.. والمستشفيات معرضة للاستهداف

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع أوقف مناحي الحياة، ولم يعد هناك مكان آمن، حتى أن المستشفيات معرضة للاستهداف، كما أن هناك انقطاع كامل للاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك مداهمات مركزة للاحتلال في الجزء الشرقي من شمال غزة.

وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، فضلا عن أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومستمر على شرق محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط دعوات من الفلسطينيين دعوات للخروج في تظاهرات ومسيرات حاشدة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لدعم قطاع غزة.

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': توقف مناحي الحياة في قطاع غزة.. والمستشفيات معرضة للاستهدافمراسلة القاهرة الإخبارية توقف مناحي الحياة في قطاع غزة والمستشفيات معرضة للاستهداف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مراسلة القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال قطاع غزةقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: توقف مناحي الحياة في غزة.. والمستشفيات معرضة للاستهدافقالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع أوقف مناحي الحياة، ولم يعد هناك مكان آمن، حتى أن المستشفيات معرضة للاستهداف، كما أن هناك انقطاع كامل للاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك مداهمات مركزة للاحتلال في الجزء الشرقي من شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

لا حياة .. صحفي فلسطيني يصف لـ صدى البلد الوضع في غزةأكد الصحفي الفلسطيني سامح الجدي، أن نقص الوقود، يؤثر على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: القصف الإسرائيلي عشوائى بكل المناطق وكافة الخدمات متوقفةقالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن هناك حالة كبيرة من التوتر في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل اقرأ أكثر ⮕

مراسلة القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة عُرضة للخطر وسيارات الإسعاف مُستهدفةقالت منى عوكل، مراسلة فضائية 'القاهرة الإخبارية' من قطاع غزة، إن سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتةً إلى أن سيارات الإسعارف يتم استهدافها بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕