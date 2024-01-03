استجابة لطلبات المواطنين.. مد فتح باب التحويلات بمشروع 'سكن لكل المصريين 3' حتى 15 يناير.. رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: أكثر من 61 ألف مواطن تقدموا بطلبات تحويل.





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