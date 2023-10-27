مديرة يونيسف تعلن فقدان الاتصال بزملائها في غزة: ليلة أخرى من الرعب

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:25 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:25 ص

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل، أنهم فقدوا الاتصال بزملائهم في قطاع غزة. وغردت راسل عبر حسابها في منصة «إكس»، ليل الجمعة/السبت: «لقد فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة.. أنا قلقة للغاية بشأن سلامتهم وليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف لمليون طفل في غزة".ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريا

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